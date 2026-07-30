Gorzowski miód wielokwiatowy z nektarem lipy wpisany został na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jak czytamy na miejskiej stronie internetowej: Gorzowski miód wyróżnia się wyjątkowym smakiem: łagodnym, lekko słodkim, czasem z nutą kwaskowatą lub ziołową. Miód nie jest pasteryzowany ani poddawany przemysłowemu przetwarzaniu.
Jak podaje magistrat: Tradycje pszczelarskie na terenie Gorzowa i okolic sięgają co najmniej połowy XX wieku. Od 1946 roku działa w regionie Koło Pszczelarzy w Gorzowie, które propaguje tradycyjne metody pozyskiwania i przetwarzania miodu. W mieście od wielu lat występują liczne nasadzenia lip drobnolistnych i szerokolistnych. W połączeniu z miejską i podmiejską roślinnością miododajną pozwalało to i dalej pozwala lokalnym pszczelarzom na pozyskiwanie miodu wielokwiatowego z wyraźnym udziałem nektaru lipowego- czytamy na miejskiej stronie.
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