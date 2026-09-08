Wypłata zaliczek za 2026 rok z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych rozpoczęła się we wtorek 8 września, czyli miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich – przekazał resort rolnictwa.

Podjąłem decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych II filaru Wspólnej Polityki Rolnej za 2026 r., w związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych

– zaznaczył szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski cytowany w komunikacie.

Zaliczki będą wypłacane w wysokości: do 75 proc. szacowanej kwoty płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego; oraz do 85 proc. należnej kwoty płatności ONW (przysługującej rolnikom, którzy prowadzą gospodarstwa na obszarach z ograniczeniami naturalnymi – PAP), a także płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych i zalesieniowych.

Ministerstwo przekazało, że w pierwszych dniach realizacji zaliczek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje wypłacić prawie 1,5 mld zł, w tym ponad 1,2 mld zł z tytułu płatności bezpośrednich.

Resort poinformował również, że 1 grudnia br. rozpocznie się wypłata płatności końcowych.