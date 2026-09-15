Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego apeluje o zgłaszanie służbom sytuacji nietypowych w pobliżu strategicznych obiektów. To np. dłuższa obserwacja węzła kolejowego przez kogoś czy fotografowanie infrastruktury.

W swoim wpisie na platformie X Agencja podała przykłady, które powinny zaniepokoić obywateli.

Ktoś długo obserwuje most, stację albo węzeł kolejowy? Fotografuje infrastrukturę i zadaje nietypowe pytania? Pojawiła się kamera w miejscu, w którym wcześniej jej nie było? Dron lata w pobliżu strategicznego obiektu o nietypowej porze? Nie ignoruj takich sygnałów. Nie każda nietypowa sytuacja oznacza zagrożenie, ale każda może być elementem większej układanki

– brzmi fragment informacji.

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PATRZ UWAŻNIE?? TO CO WYGLĄDA NIEWINNIE – MOŻE MIEĆ ZNACZENIE?? ???Ktoś długo obserwuje most, stację albo węzeł kolejowy?

?? Fotografuje infrastrukturę i zadaje nietypowe pytania?

?? Pojawiła się kamera w miejscu, w którym wcześniej jej nie było?

???Dron lata w pobliżu… pic.twitter.com/0DSjq4MtTC — ABW (@ABW_GOV_PL) September 15, 2026

ABW: każdą nietypową sytuację należy zgłaszać odpowiednim służbom

ABW podkreśliła, by nie publikować zdjęć i lokalizacji w sieci. Każdą nietypową sytuację należy zgłaszać odpowiednim służbom. Można to zrobić pod numerem alarmowym 112, albo dzwoniąc do ABW pod numer 22 585 82 21. Podejrzane działania można też zgłosić przez chatbota na Telegramie – bot@ABW_STOPdywersji_bot.