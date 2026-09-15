Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa po raz drugi organizuje „Business Week”. To tydzień spotkań i wydarzeń skierowanych do właścicieli firm z woj. lubuskiego.

W programie znalazły się wykłady i warsztaty dotyczące najważniejszych wyzwań stojących dziś przed polskim biznesem. Uczestnicy będą mogli również dowiedzieć się więcej o wykorzystaniu sztucznej inteligencji i mediów społecznościowych w marketingu prowadzonych przez nich firm. Jednym z tematów będzie także profilaktyka kontrwywiadowcza dla biznesu. A całość zakończy dzień funduszy europejskich. Mówi Kamila Szwajkowska, dyrektor biura Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie:

Do udziału w tym wydarzeniu zaproszeni są wszyscy chętni:

„Business Week” odbędzie się w Gorzowie w dniach 5 – 9 października. Szczegółowy program wydarzeń i formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie internetowej: www.business-week.pl