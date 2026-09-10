Prawie trzy tysiące pojazdów na godzinę przejeżdżało przez rondo ppłk Edwarda Jaworskiego przy ul. Energetyków – to wynik kwietniowych pomiarów natężenia ruchu w rejonie dawnego zakładu „Zastal”.

Zebrane dane posłużą do dalszych analiz ruchu drogowego. Będą również ważne w przypadku, gdy na tym terenie pojawi się inwestor i powstanie nowe osiedle.

Badania przeprowadzono na 18 skrzyżowaniach, między innymi przy ul. Batorego, Obywatelskiej i Zjednoczenia – mówi Justyna Matyja, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kontaktów z mediami:

– Duże natężenie ruchu odnotowano szczególnie przy ul. Sulechowskiej – informuje Justyna Matyja:

Końcowe wyniki oraz raport dotyczący pomiarów natężenia ruchu w mieście poznamy w przyszłym roku.