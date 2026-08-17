Remont ul. Waryńskiego w Zielonej Górze wkracza w kolejną fazę. Od środy, 19 sierpnia 2026, zostanie zamknięta zachodnia jezdnia. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał przebudowaną jezdnią wschodnią – podał magistrat.

Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać 19 sierpnia od godziny 10.00. W związku z tym, wyjazd z ulic Dolnej, Wazów, Klementowskich, Ludwika Zamenhofa, Tadeusza Konicza oraz Zyty będzie możliwy tylko w prawo.

Kolejny etap remontu ul. Waryńskiego obejmie także komunikację miejską. Przystanek „szpital” zostanie przesunięty. Przywrócony zostanie także przystanek przy skrzyżowaniu ul. Waryńskiego z ul. Podgórną, w kierunku ul. Staszica.

Wciąż będzie obowiązywać alternatywne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Zyty z ul. Waryńskiego.