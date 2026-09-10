W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Ornitovo w Słońsku odbyły się dziś uroczystości z okazji 25. rocznicy powstania Parku Narodowego Ujście Warty. Uroczystość zgromadziła dyrektorów polskich parków narodowych, przyrodników, naukowców, parlamentarzystów i samorządowców.

Podziękowania za ćwierć wieku ochrony wyjątkowych terenów lęgowych ptaków i obszarów bagiennych złożyła pracownikom PNUW ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig – Kloska.

Znaczenie tak ogromnego obszaru podmokłego dla przyrody podkreślał też Michał Wierzbicki, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W trakcie uroczystości pracownicy parku otrzymali Odznaki za zasługi dla ochrony środowiska i klimatu. Park Narodowy Ujście Warty uhonorowany został natomiast wręczeniem sztandaru.