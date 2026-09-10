Od wyjazdowego meczu rozpoczną rozgrywki Ligi Centralnej piłkarze ręczni Aurum Gorzów Wlkp.
Już jutro o godz. 19.00 Gorzowianie zmierzą się w Kielcach z pierwszym zespołem miejscowej SMS ZPRP.
Od wyjazdowego meczu rozpoczną rozgrywki Ligi Centralnej piłkarze ręczni Aurum Gorzów Wlkp.
Już jutro o godz. 19.00 Gorzowianie zmierzą się w Kielcach z pierwszym zespołem miejscowej SMS ZPRP.
Piątkowy (11 września) protest maszynistów się odbędzie, zaapeluję jednak do rady krajowej, żeby zakończył się on wcześniej niż planowano, o...
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W Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Ornitovo w Słońsku odbyły się dziś uroczystości z okazji 25. rocznicy powstania Parku Narodowego Ujście Warty. Uroczystość...
Polska Grupa Zbrojeniowa przygotowała katalog 63 produktów, które oferuje swoim zagranicznym partnerom w ramach wspólnych zakupów z unijnego mechanizmu SAFE....
Roman Siemiński - prezes Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Od rana w środę (9 września) w różnych miejscach kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym Gromda Fight Club. Działania prowadzą funkcjonariusze z...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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