Władze siatkarskiego klubu Cuprum Gorzów S.A ogłosiły dziś w obecności prezydenta Gorzowa, że od nowego sezonu w Tauron Lidze gorzowscy siatkarze zagrają jako Stilon Gorzów! Znika natomiast z nazwy człon Cuprum.

Dzieje się tak dwa lata od momentu przeniesienia z Lubina do Gorzwa klubu Cuprum. Mówił o tym dziś na konferencji prezes klubu Tomasz Tycel, a cieszył się też prezydent Jacek Wójcicki.

T.Tycel – o zmianie nazwy, przygotowaniach do sezonu i karnetach:

Prezydent Gorzowa – J.Wójcicki:

Na konferencji był też trener Stilonu Hubert Henno, który dwa dni temu dołączył do zespołu, który szykuje się do sezonu od kilku tygodni pod okiem jego asystentów.

Henno pytany był o siłę swojego zespołu – dostał prośbę o porównanie jej do tej z zeszłego sezonu. Stwierdził, że cieszy się, że na każdej pozycji ma ludzi z charakterem:

Kapitanem Stilonu Henno uczynił nowego gracza Stilonu, dwukrotnego mistrza świata – Fabiana Drzyzgę. Rozgrywający zespołu też dostał pytanie o siłę zespołu: