Są zwężenia i ograniczenie prędkości – ruszyła budowa obwodnicy zachodniej Zielonej Góry. Utrudnienia występują przy Trasie Północnej i za przejazdem kolejowym w Przylepie.

Obwodnica zachodnia jest realizowana przez dwóch wykonawców w trybie „projektuj i buduj”. – Utrudnienia już się zaczęły, a w planie są, m.in. 2 nowe ronda – mówi zastępca prezydenta Zielonej Góry Paweł Tonder:

Wykonawca będzie się starał zachować w miarę płynny ruch – deklarują władze miasta:

Pierwszy etap budowy obwodnicy zachodniej Zielonej Góry ma potrwać do kwietnia 2028 roku. Kolejny obejmie odcinek od ronda w Przylepie do ronda w miejscowości Wysokie i nowego mostu w Pomorsku. Za tę część odpowiada drugi wykonawca, całość ma ponad 5 kilometrów długości.