W ósmej rundzie spotkań grupy 3 Betclick III ligi piłkarskiej dojdzie do lubuskich derbów. Jutro o godzinie 17 Carina podejmie w Gubinie świetnie spisującego się beniaminka Odrę Bytom Odrzański.

Gubinianie zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 4 punktów, ale po ostatnim wyjazdowym meczu w Polkowicach, wierzą w to, że w lidze mogą jeszcze sporo zdziałać. Mówi trener Cariny Maciej Kulikowski:

W zespole Odry Bytom Odrzański, która zajmuje wysokie czwarte miejsce w tabeli występuje Kacper Staszkowian, który w poprzednim sezonie był kapitanem Cariny Gubin: