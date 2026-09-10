Znakomicie rozpoczął mistrzostwa świata w parastrzelectwie sportowym w chińskim Changwon Szymon Sowiński ze Startu Zielona Góra.

Zdobył na dzień dobry dwa brązowe medale – w rywalizacji indywidualnej i w drużynie w pistolecie pneumatycznym 25 metrów! Strzelał w klasie P3.

Wygrali dwaj Chińczycy – pierwszy był Chao Yang(24 pkt.), a za nim Xing Huang(23). Sowiński zdobył w finale 20 punktów.

W brązowej drużynie obok Sowińskiego strzelali Maciej Burzyński (Start Białystok) i Kacper Pierzyński (Start Szczecin).

Mistrzem w drużynie została Korea Południowa, która wyprzedziła Chiny.