180 kilometrów na godzinę na południowej obwodnicy Zielonej Góry – z taką prędkością jechał w niedzielę (6.08) 26-letni motocyklista zatrzymany przez policjantów drogówki.
Mundurowi prowadzili kontrolę z wykorzystaniem wideorejestratora. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę, kierowca przekroczył prędkość dwukrotnie.
Podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, szefowa Wydziału Ruchu Drogowego w KMP w Zielonej Górze, podkreśla, że rośnie liczba zdarzeń z udziałem motocyklistów:
26-latek za swoją jazdę dostał 2500 zł mandatu, 15 punktów karnych i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.
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