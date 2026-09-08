180 kilometrów na godzinę na południowej obwodnicy Zielonej Góry – z taką prędkością jechał w niedzielę (6.08) 26-letni motocyklista zatrzymany przez policjantów drogówki.

Mundurowi prowadzili kontrolę z wykorzystaniem wideorejestratora. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 90 kilometrów na godzinę, kierowca przekroczył prędkość dwukrotnie.

Podinsp. Katarzyna Świerkowska-Teska, szefowa Wydziału Ruchu Drogowego w KMP w Zielonej Górze, podkreśla, że rośnie liczba zdarzeń z udziałem motocyklistów:

26-latek za swoją jazdę dostał 2500 zł mandatu, 15 punktów karnych i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.