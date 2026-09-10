Damian Bełtowski z gorzowskiej Stali zwyciężył w 2 finałowym turnieju Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 500Rcc, który rozegrano w Krośnie.

W części zasadniczej gorzowski żużlowiec zgromadził 12 punktów i wraz z Franciszkiem Szczyrbą z ROW Rybnik, który z kompletem punktów wygrał fazę zasadniczą, awansował bezpośrednio w wyścigu finałowego. W nim okazał się najszybszy, dzięki czemu stanął na najwyższym stopniu podium.

Występ zawodników Stali ocenia trener Piotr Rembas:

Kajetan Jarosiewicz z Falubazu Zielona Góra zdobył 7 punktów, a punkt mniej uzyskał jego klubowy kolega Julian Wronecki. O występie zielonogórskiej młodzieży mówi Tomasz Kruk – obecnie mechanik, a w przeszłości zawodnik Falubazu:

Wyniki:

1. Damian Bełtowski (Stal) – 12+3 pkt.

2. Franciszek Szczyrba (ROW Rybnik) – 15+2 pkt.

3. Fabian Brożyna (Wilki Krosno) – 11+1 pkt.

4. Konrad Napieracz (Wilki Krosno) – 10+0 pkt.

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7. Michał Głębocki (Stal) – 8 pkt.

9. Kajetan Jarosiewicz (Falubaz) – 7 pkt.

10. William Forstner (Stal) – 6 pkt.

11. Julian Wronecki (Falubaz) – 6 pkt.