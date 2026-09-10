Polscy siatkarze w czwartek (10 września) meczem z Portugalią rozpoczną w Sofii walkę o obronę tytułu w mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni to pewni faworyci starcia z Portugalczykami, osłabionymi brakiem doświadczonego rozgrywającego Miguela Tavaresa. Początek spotkania o godz. 15.00 czasu polskiego.

Portugalia, trzeci najwyżej notowany z rywali Polaków w grupie B (26. miejsce w rankingu FIVB), największy sukces w ME odniosła w… 1948 roku, gdy zajęła czwarte miejsce. W poprzedniej edycji dotarła natomiast do 1/8 finału.

Zespół trenera Joao Josego przeszedł jednak od tego momentu przebudowę i jak mówi sam szkoleniowiec, obecnie nie opiera się już na solidnym trzonie drużyny, a na połączeniu doświadczenia z młodością. Celem portugalskiej ekipy jest walka jak równy z równym z każdym z grupowych rywali.

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Reprezentacja z Półwyspu Iberyjskiego przystąpi jednak do turnieju osłabiona, bowiem zabraknie w niej znanego z polskiej ekstraklasy Tavaresa, rozgrywającego aktualnego mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W składzie znalazł się jednak inny siatkarz znany z polskiej ligi – przyjmujący Alexandre Ferreira, który w przeszłości grał w Zawierciu i Lublinie.

Ostatni raz Polacy rywalizowali z Portugalczykami w mistrzostwach Europy w 2021 roku. Wówczas, również w fazie grupowej, biało-czerwoni wygrali 3:1.

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia to jeden z głównych faworytów tegorocznej edycji europejskiego czempionatu, nie tylko bowiem bronią tytułu, ale przystępują do rozgrywek jako aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. W podobnej sytuacji byli trzy lata temu, również w Bułgarii i we Włoszech – najpierw wygrali LN, a dwa miesiące później drugi raz w historii zostali mistrzami Europy.

Współorganizatorami ME są Finlandia, Rumunia, Bułgaria, gdzie w Sofii fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów będą rozgrywać biało-czerwoni, oraz Włochy, które – w Mediolanie – gościć będą decydujące spotkania.