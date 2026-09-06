Kobieta zrywająca kiść winorośli – to główny motyw pracy Teresy Grzesiak, która wygrała konkurs na przyszłoroczny plakat winobraniowy. Do konkursu zgłoszono 72 plakaty, wykonane przez 48 artystów z całego kraju.

Ostatecznie wyróżnienia otrzymały 4 osoby. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w galerii Pro Arte.

– Jestem dumna ze swojego osiągnięcia – podkreśla Teresa Grzesiak, zwyciężczyni konkursu:

Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry zaznacza, że plakaty to ważna tradycja Winobrania:

Zdaniem przewodniczącego komisji jury Tomasza Daikslera, prezesa Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, poziom konkursu mógł być wyższy:

– Każda praca ma swoje unikalne cechy – przyznaje Florentyna Bukowicz, członkini komisji jury:

Wystawę prac konkursowych można zobaczyć w Galerii Pro Arte, przy ul. Stary Rynek 2/3.