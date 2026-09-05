170 wystawców, w tym ponad 40 winiarzy – Winobranie 2026 trwa w najlepsze. Na zielonogórskim deptaku można spotkać tysiące mieszkańców Zielonej Góry oraz turystów, którzy przyjechali np. z Sieradza, Poznania i Kielc. Czekają na nich stoiska m.in. z serami, wędlinami, wyrobami winiarskimi oraz rękodziełem.

Jarmark winobraniowy rozpoczyna się przy ratuszu a kończy na Placu Bohaterów:

Swoje wyroby prezentują lokalni producenci, winiarze oraz rzemieślnicy. Nie brakuje także stoisk z przekąskami oraz atrakcji dla najmłodszych:

Uroczyste rozpoczęcie Winobrania odbędzie się dzisiaj o godz. 20:30, na scenie przy filharmonii. Wtedy to prezydent oficjalnie przekaże Bachusowi klucze do miasta.