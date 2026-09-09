Rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego – poinformował w środę (9 września) minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił jednak, że wiek emerytalny jest w kompetencji ministerstwa pracy, ale w jego ocenie obecny system jest dobry.

Domański był pytany na antenie Radia Zet o to, czy rząd zamierza zmienić wiek emerytalny.

Żadnych zmian w wieku emerytalnym. W tej chwili rząd nie prowadzi żadnych prac nad zmianą wieku emerytalnego

– wskazał minister.

Domański: żadnych prac nasz rząd w tym obszarze nie prowadzi

Wiek emerytalny jest w kompetencji bardziej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ja uważam, że ten system, który mamy obecnie jest dobrym systemem. (…) Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę gospodarczą, politykę budżetową i tak jak powiedziałem przed chwilą, żadnych prac nasz rząd w tym obszarze nie prowadzi

– dodał Domański.

Wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w lipcu br. przekazała, że wiek emerytalny nie będzie podwyższany. Wskazywała wtedy, że można rozmawiać o wieku emerytalnym, ale tylko w celu zrównania go w dół na poziomie 60 lat dla obu płci, czy o ułatwieniach do dłuższej, dobrowolnej aktywności zawodowej albo o emeryturach stażowych.

Także o tym, jak ułatwić ludziom, którzy chcą – pomimo przekroczenia wieku emerytalnego – dalej pracować; jak im tę pracę umożliwić, np. skracając ich czas pracy z zachowaniem wynagrodzenia, żeby osoby starsze chcące pracować miały nieco więcej czasu na regenerację i odpoczynek

– tłumaczyła wtedy Dziemianowicz-Bąk.

Według Głównego Urzędu Statystycznego do 2060 r. mediana wieku ludności w Polsce może wynieść ponad 50,25 roku, czyli o ok. 7 lat więcej niż w 2024 r. W tym scenariuszu połowa mieszkańców Polski będzie miała ponad 50 lat. ONZ przewiduje z kolei, że populacja Polski do 2100 r. zmniejszy się do ok. 19 mln.