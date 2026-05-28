Najwyższa emerytura wypłacana mężczyźnie to 54 tys. zł brutto; osoba ta przeszła na emeryturę w wieku 86 lat. Wśród kobiet najwyższe świadczenie wynosi ponad 42 tys. zł brutto. W tym przypadku wiek przejścia na emeryturę to 81 lat – powiedział w Studiu PAP rzecznik regionalny ZUS Wojciech Ściwiarski.

Z ostatnich danych ZUS wynika, że w 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę. Rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski w czwartkowej rozmowie w Studio PAP wskazał, że w 2015 roku w kraju pracowało ponad 575 tys. emerytów, a pod koniec 2025 roku prawie 880 tys.

Zaznaczył jednocześnie, że przyrost liczby pracujących emerytów w ubiegłym roku nie był już tak dynamiczny jak w poprzednich latach – w 2025 roku przybyło prawie 7 tys. pracujących emerytów względem 2024 roku.

Może to wynikać z kilku różnych czynników. Jednym jest opóźnianie przejścia na emeryturę i wydłużenie aktywności zawodowej. Osoby na emeryturze też coraz chętniej podejmują pracę. Pracodawcy coraz częściej się na to godzą i chętnie zatrudniają osoby w wieku emerytalnym

– wyjaśnił Ściwiarski.

Zwrócił uwagę, że aktywność zawodowa po przejściu na emeryturę pozwala nie tylko zwiększyć dochody, ale także utrzymać kontakty społeczne i aktywny styl życia.

Dodatkowo emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny mogą pracować i zarabiać bez ograniczeń na emeryturze, dodatkowo raz w ciągu roku albo po zakończonym stosunku pracy mogą sobie doliczyć składki, które zgromadzili na swoim koncie w ZUS po przyznaniu emerytury

– powiedział rzecznik ZUS.

Jak zauważył, średni wiek osób aktywnych zawodowo po przejściu na emeryturę wynosi prawie 68 roku – dla mężczyzn 69 lat i 5 miesięcy, a dla kobiet 66 lat i 6 miesięcy.

Wydłużenie aktywności zawodowej i późniejsze przejście na emeryturę ma znaczny wpływ na wysokość emerytury, z każdym dodatkowo przepracowanym rokiem przyszła emerytura wzrośnie i to sporo nawet około 8-12 proc.

– wskazał Ściwiarski.

Poinformował, że najwyższą emeryturę, w kwocie ok. 54 tys. brutto, ZUS wypłaca na Śląsku mężczyźnie, który przeszedł na emeryturę w wieku 86 lat i udokumentował ponad 67 lat pracy.

Natomiast najwyższą emeryturę wśród kobiet otrzymuje mieszkanka ZUS Oddział w Bydgoszczy w kwocie ponad 42 tys. zł brutto i emerytka zakończyła pracę w wieku 81 lat ze stażem pracy 61 lat

– przekazał rzecznik.

Przypomniał, że prawo do osiągania przychodów bez żadnych ograniczeń przysługuje osobom, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Jest jednak jeden warunek – ich świadczenie nie zostało podwyższone do kwoty minimalnej, która od marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł brutto. Jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, czyli bez dopłaty do minimum.

Z kolei osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury lub renty powinny pamiętać, że dodatkowe zarobki mogą wpłynąć na wysokość otrzymywanego świadczenia.

Jeśli przychód przekroczy limity wynoszące 70 proc. lub 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS może odpowiednio zmniejszyć świadczenie lub zawiesić jego wypłatę. Od czerwca 2026 r. przychód do wysokości 6694,10 zł brutto miesięcznie nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanej emerytury lub renty. Jeśli miesięczne zarobki przekroczą tę kwotę, ale nie będą wyższe niż 12 431,80 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie

– wyjaśnił Ściwiarski.

Jak dodał, potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty maksymalnego zmniejszenia, która wynosi: – 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, – 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, – 841,05 zł – dla rent rodzinnych przysługujących jednej osobie.

Jeśli miesięczny przychód przekroczy 12 431,80 zł brutto, ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia. Nowe limity będą obowiązywać do końca sierpnia

– podkreślił Ściwiarski.

Renta wdowia

Rzecznik regionalny ZUS przekazał także najnowsze dane dotyczące renty wdowiej – połączonego świadczenia, z których jedno jest rentą rodzinną. W lipcu minie rok odkąd ZUS wypłaca renty wdowiej.

Ściwiarski zwrócił uwagę, że był to największy projekt, który ZUS realizował w 2025 roku.

Na ten moment wypłacamy świadczenie dla prawie 983 tys. osób

– poinformował rzecznik.

Przypomniał, że wysokość sumy świadczeń ustalonych w zbiegu nie może przekraczać trzykrotności kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 5935,47 zł.

Aby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba wnioskująca musi spełnić łącznie wszystkie cztery warunki. Kobieta powinna mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna – co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej, nie być obecnie w związku małżeńskim oraz nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni).