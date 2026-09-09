Polska szykuje nowy pakiet pomocy dla Ukrainy o wartości 50 mln euro; będzie on zawierał środki obrony powietrznej – powiadomiło ministerstwo obrony w Kijowie po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, tzw. grupy Ramstein.

Polska przygotowuje nowy pakiet pomocowy na kwotę 50 mln euro, który m.in. zawierał będzie środki obrony powietrznej

– ogłosił ukraiński resort.

Posiedzenie grupy Ramstein

Do posiedzenia grupy Ramstein, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją, doszło we wtorek (8 września) w formie online.

Ministerstwo Obrony Ukrainy ogłosiło, że na spotkaniu Niemcy zadeklarowały nowe dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot i samolotów F-16, a także zakup dronów.

Wielka Brytania przeznaczy 100 mln funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia w ramach mechanizmu Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Do końca roku dostarczy również dodatkowe 95 tys. dronów oraz — ze środków innych państw — dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich o zwiększonym zasięgu.

Holandia ogłosiła przekazanie 300 mln dolarów na projekt „Linia dronów” oraz dostawę 300 pocisków do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Estonia będzie kontynuowała wsparcie Ukrainy w 2027 roku na poziomie co najmniej 0,25 proc. PKB.

Norwegia przekaże zapowiedziany wcześniej pakiet o wartości 200 mln dolarów na zakup pocisków Patriot. Hiszpania przeznaczy 2 mln euro na paliwo za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO. Hiszpańska pomoc obejmie również dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej oraz amunicji artyleryjskiej.

Litwa ogłosiła 10 mln dolarów wkładu do inicjatywy PURL. Szwecja przekaże pakiet wsparcia o wartości 28 mln dolarów. Obejmuje on wkład do inicjatywy PURL w wysokości 14 mln dolarów.

Ministerstwo Obrony Ukrainy dziękuje wszystkim partnerom, którzy wspierają obronę Ukrainy i pomagają wzmacniać jej Siły Obrony na polu walki

– oświadczył resort.