Szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała do krajów członkowskich o przekazywanie Ukrainie pocisków przechwytujących.

Kaja Kallas mówiła o tym w miejscowości Wicklow, na południe od Dublina. Odbywa się tam nieformalna narada ministrów obrony unijnych państw. Wieczorem dołączą do nich szefowie dyplomacji.

Lipiec i sierpień były miesiącami, w których zginęło najwięcej cywilów na Ukrainie. Rosja naprawdę eskaluje konflikt, chce złamać ducha obywateli Ukrainy. Ukraińcy trzymają się mocno i musimy ich wspierać. Głównym problemem jest obrona przeciwlotnicza. Wiemy, że niektóre kraje dysponują pociskami przechwytującymi, których okres przydatności wkrótce wygaśnie. Byłoby więc bardzo dobrze, gdyby zostały one przekazane Ukrainie, aby mogła ich używać do ochrony swoich obywateli

– powiedziała Kallas.

Kaja Kallas poinformowała, że Bruksela rozmawia też z krajami spoza Wspólnoty, aby zdobyć pociski przechwytujące dla Ukrainy. Określiła rozmowy jako trudne. Szefowa unijnej dyplomacji nie wymieniła żadnego kraju z nazwy, ale zapewne chodzi o Koreę Południową i Japonię.