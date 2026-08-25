Dyrektor CIA John Ratcliffe przebywa z niezapowiedzianą wizytą w Moskwie. Ani Waszyngton, ani Kreml nie ujawniają, czego dotyczą rozmowy.

O wizycie poinformowała telewizja CBS, powołując się na osoby znające sprawę. Wcześniej na jednym z moskiewskich lotnisk zauważono amerykański wojskowy samolot transportowy C-17. W mieście widziano też kolumnę dyplomatyczną Stanów Zjednoczonych. Żadna ze stron nie potwierdziła, kto przyleciał, ani po co. CIA nie skomentowała doniesień.

To najprawdopodobniej pierwsza podróż Ratcliffe’a do Rosji, odkąd kieruje agencją. Utrzymuje on jednak kontakty z rosyjskim wywiadem. CIA brała udział w ostatnich wymianach więźniów między oboma krajami. Ratcliffe osobiście negocjował uwolnienie Kseni Kareliny, obywatelki Stanów Zjednoczonych i Rosji, którą wypuszczono w kwietniu ubiegłego roku.

Agencja pośredniczyła też w wymianie, dzięki której na wolność wyszli dziennikarz „Wall Street Journal” Evan Gershkovich i były żołnierz piechoty morskiej Paul Whelan.