W przyszłym roku Polska otrzyma 400 milionów euro z funduszu na dozbrajanie Ukrainy powiedział Polskiemu Radiu wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wiceszef MON wziął udział w nieformalnej naradzie w miejscowości Wicklow, na południe od Dublina, gdzie ta sprawa była dyskutowana.

Te pieniądze, które ma otrzymać Polska to zwrot za broń przekazaną Ukrainie. Wszystko będzie zależało od negocjacji wśród państw członkowskich. To wprawdzie nie jest pełna pula, której oczekiwała Polska, ale jak powiedział wiceszef MON zeszła ona ze swoich oczekiwań w duchu kompromisu:

Nieoficjalnie wiadomo, że różnice zdań są wśród Francji i Niemiec i od tego zależy ostateczny kształt porozumienia. Od tego też będzie zależało, czy Polska dodatkowo otrzyma 10 milionów euro czy 30 milionów euro. Do tej pory Polska otrzymała 830 milionów euro.