Specjalni wysłannicy Białego Domu zawiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju – zapowiada prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny.

Podczas konferencji prasowej Donald Trump zaznaczył, że jedną z przeszkód na drodze do pokoju są relacje Wołodymyra Zełenskiego i Władymira Putina.

Problem w Rosji i Ukrainie sprowadza się do osobistego konfliktu między prezydentem Zełenskim i prezydentem Putinem. Oni szczerze się nienawidzą, a to stanowi przeszkodę. Tracą średnio 25 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Tę sprawę trzeba rozwiązać, więc wysłałem tam świetnych negocjatorów. Mają sprawdzić, czy coś się da zrobić i jest szansa, że coś się uda zrobić

– stwierdził Trump.

Dziś rozmowy odbędą się w Moskwie, a w niedzielę w Kijowie.