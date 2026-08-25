Nie ma żadnych ustępstw z polskiej strony w sprawie tranzytu ukraińskiego zboża przez nasze terytorium – zapewnia minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. To reakcja na doniesienia medialne, według których Ukraina naciska na Polskę w sprawie umożliwienia transportu ukraińskich produktów z wykorzystaniem polskich portów.

Stefan Krajewski mówił podczas konferencji prasowej, że polski resort rolnictwa nie prowadzi żadnych rozmów ze stroną ukraińską w tej sprawie:

Wjazd ukraińskich produktów rolnych do Polski jest zablokowany na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju i technologii z 15 września 2023 roku. Przepisy wprowadziły bezterminowe ograniczenia dotyczące przywozu wybranych towarów rolnych z Ukrainy. Jednocześnie dopuszczony jest ich tranzyt przez nasz kraj tak, żeby zboże jedynie przejeżdżało przez teren Polski i jechało do portów lub krajów sąsiednich.