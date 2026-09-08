Nagrody Kulturalne Miasta Zielona Góra rozdane. Trafiły one do 8 indywidualnych artystów oraz 4 zespołów. Wyróżnieni reprezentują różne dziedziny sztuki, m.in. muzykę, teatr oraz śpiew. Łącznie magistrat przeznaczył na ten cel 80 tys. złotych.

Jednymi z wyróżnionych są Arkadiusz Tyda oraz Andrzej Gałązka, członkowie zespołu Echa, tworzącego muzykę alternatywną:

Nagroda trafiła także do Bartka Żaka, twórcy Muzeum PRL-u „Nie lubię poniedziałku”:

– Każdego dnia zaszczepiamy wśród młodzieży pasję do muzyki – podkreślają Elżbieta i Ireneusz Sawiccy, nauczyciele śpiewu w Domu Harcerza:

Jak zaznacza Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, artyści tworzą klimat miasta:

– Chcieliśmy uhonorować artystów z różnych dziedzin – dodaje Kajetan Suder, kierownik referatu ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w magistracie:

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w pałacu książęcym w Zatoniu.