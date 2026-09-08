Nagrody Kulturalne Miasta Zielona Góra rozdane. Trafiły one do 8 indywidualnych artystów oraz 4 zespołów. Wyróżnieni reprezentują różne dziedziny sztuki, m.in. muzykę, teatr oraz śpiew. Łącznie magistrat przeznaczył na ten cel 80 tys. złotych.
Jednymi z wyróżnionych są Arkadiusz Tyda oraz Andrzej Gałązka, członkowie zespołu Echa, tworzącego muzykę alternatywną:
Nagroda trafiła także do Bartka Żaka, twórcy Muzeum PRL-u „Nie lubię poniedziałku”:
– Każdego dnia zaszczepiamy wśród młodzieży pasję do muzyki – podkreślają Elżbieta i Ireneusz Sawiccy, nauczyciele śpiewu w Domu Harcerza:
Jak zaznacza Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, artyści tworzą klimat miasta:
– Chcieliśmy uhonorować artystów z różnych dziedzin – dodaje Kajetan Suder, kierownik referatu ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w magistracie:
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w pałacu książęcym w Zatoniu.
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