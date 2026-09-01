Pilnie potrzeba krwi grupy A- oraz 0-. Taki komunikat zamieściło Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Jak mówi Krzysztof Piwowarczyk, to najbardziej deficytowe grupy, a zapotrzebowanie w szpitalach nie maleje:

Według oceny zielonogórskiego Centrum Krwiodawstwa, świadomość dotycząca leczenia krwią rośnie. – Pokazały to ostatnie wakacje – zaznaczał Krzysztof Piwowarczyk:

Przed wizytą w centrum krwiodawstwa należy pamiętać o internetowej rejestracji. Krzysztof Piwowarczyk był gościem Rozmowy o 9.00.