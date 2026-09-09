Broniący tytułu rozstawiony z numerem drugim hiszpański tenisista Carlos Alcaraz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem (nr 8.) 7:6 (7-5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7-10) w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku.

Ich pojedynek trwał niemal cztery godziny 26 minut i zakończył się o godz. 3.33 czasu lokalnego. Nigdy wcześniej mecz nowojorskiej imprezy nie skończył się tak późno w nocy.

US Open to pierwszy od blisko pięciu miesięcy turniej z udziałem 23-letniego Alcaraza. Z powodu kontuzji nadgarstka były lider światowego rankingu był zmuszony zrezygnować m.in. ze startu we French Open, Wimbledonie i północnoamerykańskich imprezach rangi ATP Masters 1000 na kortach twardych.

Z rok starszym Sheltonem, który w 2. rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, zmierzył się po raz czwarty i doznał pierwszej porażki.

Amerykanin po raz trzeci zagra w wielkoszlemowym półfinale; wcześniej było to w US Open 2023 i Australian Open 2025.

O pierwszy finał powalczy ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, który wcześniej we wtorek w trwającym jeszcze dłużej, bo cztery godziny 39 minut, spotkaniu zwyciężył innego zawodniczka gospodarzy – Alexa Michelsena 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10-6).