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Polska i USA podpisały kolejną umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Dotyczy ona gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na 4 mld dolarów. Program FMF jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wicepremier i szef MON podkreślił podczas środowej (9 września) uroczystości, że program FMF , w którym Polska bierze udział, „musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom”.
Bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Na to zawsze trzeba uzyskać zgodę
– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.
Podkreślił ponadto, że Polska jest zawsze tam, gdzie potrzeba sojuszniczego wsparcia oraz że stała „ramię w ramię” z USA po uruchomieniu art. 5 NATO po zamachach 11 września 2001 r., w wyniku czego polscy żołnierze wspierali Amerykanów w Afganistanie i Iraku.
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Wicepremier W. @KosiniakKamysz: To dla nas ogromny zaszczyt po raz kolejny podpisać umowę partnerską ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, nie jest tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest… pic.twitter.com/QpcAqChbS5
— Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) September 9, 2026
To jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, jest nie tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania
– powiedizał szef MON.
1. Szef MON: pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane
Dzisiaj podpisaliśmy kolejną szóstą już umowę FMF dotyczącą finansowania zbrojeń dla polskiej armii, gwarancji kredytowych udzielanych nam przez rząd Stanów Zjednoczonych, wsparcia w zakupie najlepszego amerykańskiego sprzętu, który zakontraktowaliśmy w ostatnich latach i który będziemy kontraktować. (Samoloty) F-35, (czołgi) Abrams, (śmigłowce) Apache. (…) sprzęt związany z rozpoznaniem, jak zaawansowane drony czy areostaty Barbara
– powiedział szef MON podczas środowej uroczystości.
Kosiniak-Kamysz zapewnił, że pieniądze uzyskane w ramach gwarancji kredytowych od USA będą dobrze spożytkowane.
To jest efekt pracy i strategii Sztabu Generalnego, który określa zamówienia dla Wojska Polskiego. One nie biorą się z widzimisię kogokolwiek, one biorą się z analizy operacji, które dzisiaj trwają na całym świecie, z wojny na Ukrainie przede wszystkim, jak zmienia się pole walk
– podkreślił szef MON.
Polska bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Polska będzie brała jeszcze większą odpowiedzialność, bo jest absolutnym liderem nie tylko wydatków, ale odwagi i strategii, którą dzisiaj prezentujemy
– powiedział Kosiniak-Kamysz.
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Wiceminister @magdasobkowiak: 4 miliardy dolarów to dzisiaj wartość podpisanej umowy. Myślę, że dzisiaj w Polsce nikt nie ma wątpliwości, jak te pieniądze są nam bardzo potrzebne i cieszę się, że nasi amerykańscy partnerzy też dobrze zdają sobie z tego sprawę. (…) Bardzo… pic.twitter.com/IGHbHJ9lZW
— Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) September 9, 2026
Zwracając się do podsekretarza stanu Thomasa DiNanno, który ze strony amerykańskiej podpisał umowę, szef MON zaprosił USA również do innych działań m.in. promowania polsko-amerykańskich inicjatyw joint venture, które będą mogły korzystać ze środków europejskich oraz do przenoszenia linii produkcyjnych do Polski.
2. Domański: sojusz polsko-amerykański ma konkretny wymiar gospodarczy i finansowy
Domański wskazał, że od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę jasne stało się, że bezpieczeństwo musi być najwyższym priorytetem. Jak przypomniał, Polska jest obecnie liderem inwestycji w bezpieczeństwo i przeznacza na cele obronne dwukrotnie więcej, niż w 2025 r.
Dziś robimy kolejny ważny krok w tę stronę
– zauważył minister.
Umowa to konkretne pieniądze, ale przede wszystkim też bardzo konkretny wymiar strategicznego partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych
– zaznaczył Domański.
Jak dodał, pokazuje ona, że sojusz polsko-amerykański ma konkretny wymiar gospodarczy i finansowy.
Jak dodał, pokazuje ona, że sojusz polsko-amerykański ma konkretny wymiar gospodarczy i finansowy.
Szef resortu finansów zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo w XXI wieku to znacznie więcej niż siła militarna i ważne jest, żeby pieniądze przeznaczone na bezpieczeństwo nie tylko zwiększały zdolności obronne naszego państwa, ale także pracowały w polskiej gospodarce.
Myślę, że niezwykle ważne jest to, aby wspólnie z amerykańskimi partnerami budować siłę polskiego przemysłu obronnego. Tych projektów już mamy sporo, ale jestem absolutnie przekonany, że możemy rozwinąć ich znacznie, znacznie więcej
– powiedział Domański.
Jako przykład dalszej współpracy wskazał m.in. programy joint venture z amerykańskimi partnerami.
Podczas uroczystości szef BBN Bartosz Grodecki podkreślił, że umowa stanowi „kolejny kamień milowy na drodze budowy trwałego bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”.
Polsko-amerykańskie porozumienie opiewające na kwotę 4 miliardów dolarów i podnoszące łączną wartość amerykańskiego finansowania FMF do zawrotnej kwoty 20 miliardów dolarów zapewnia nam nowe możliwości i pozwala z pełną dynamiką kontynuować dzieło modernizacji technicznej Wojska Polskiego
– mówił szef BBN.
Ocenił, że FMF „to sprawdzony, przejrzysty i oparty na rządowych gwarancjach Waszyngtonu instrument”, który pozwala Polsce finansować na korzystnych warunkach zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia na świecie.
Nowo zawarta umowa dowodzi skuteczności prezydenta Rzeczypospolitej pana Karola Nawrockiego, który od początku swojej służby narodowi stawia na zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, naszym sprawdzonym i niezawodnym partnerem
– powiedział Grodecki.
3. DiNanno: Polska to nie tylko zaufany partner, to modelowy sojusznik USA
Podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno powiedział podczas uroczystości, że od momentu przybycia do Polski zakupionych od USA samolotów F-35 możemy mówić o nowej erze w interoperacyjności sił powietrznych. A podpisana w środę umowa – dodał – o wartości 4 mld dolarów oznacza, że ta współpraca jest coraz silniejsza, zaś wsparcie dla Polski w ramach programu FMF sięgnęło już prawie 20 mld.
To oznacza amerykańskie wsparcie dla Polski, ale i zaangażowanie Polski w obronę, w zapewnienie bezpieczeństwa, budowę zdolności obronnych i zapewnienie też bepzieczeństwa wschodniej flanki NATO
– powiedział podsekretarz stanu USA ds. kontroli zbrojeń i bezpieczeństwa międzynarodowego.
DiNanno dodał, że podpisana w środę umowa, to „porozumienie, które jest dowodem na to, że Polska i USA chcą wspólnie walczyć o niepodległość i o bezpieczeństwo”.
Dzisiejsza Polska to nie tylko zaufany partner, to nie tylko sojusznik na pierwszej linii frontu, to jest modelowy sojusznik Stanów Zjednoczonych
– stwierdził DiNanno.