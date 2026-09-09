Polska i USA podpisały kolejną umowę w ramach amerykańskiego programu Foreign Military Financing. Dotyczy ona gwarancji kredytowej na zakup amerykańskiego sprzętu i opiewa na 4 mld dolarów. Program FMF jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom – podkreślił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier i szef MON podkreślił podczas środowej (9 września) uroczystości, że program FMF , w którym Polska bierze udział, „musi uzyskać akceptację rządu Stanów Zjednoczonych i jest udzielany tylko najlepszym sojusznikom”.

Bo to jest gwarancja na zakup amerykańskiego sprzętu. Na to zawsze trzeba uzyskać zgodę

– zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił ponadto, że Polska jest zawsze tam, gdzie potrzeba sojuszniczego wsparcia oraz że stała „ramię w ramię” z USA po uruchomieniu art. 5 NATO po zamachach 11 września 2001 r., w wyniku czego polscy żołnierze wspierali Amerykanów w Afganistanie i Iraku.

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Wicepremier W. @KosiniakKamysz: To dla nas ogromny zaszczyt po raz kolejny podpisać umowę partnerską ze Stanami Zjednoczonymi, bo to jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, nie jest tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest… pic.twitter.com/QpcAqChbS5 — Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) September 9, 2026

To jest autentycznie coś niezwykłego, że nasz sojusz jest nie tylko okraszony słowami, jest nie tylko bogaty w deklaracje, ale tak naprawdę jest bogaty we wspólne działania

– powiedizał szef MON.