Kanada ogłosiła wprowadzenie ceł odwetowych na amerykańskie towary o wartości prawie 28 miliardów dolarów kanadyjskich, czyli niecałych 20 miliardów dolarów amerykańskich. Mają one odpowiadać wartością nowym stawkom celnym nałożonym przez Waszyngton. Kanda przedstawiła także pakiet wsparcia finansowego dla kanadyjskich przedsiębiorstw i pracowników dotkniętych eskalującą wojną handlową.

Jak poinformowano w rządowym komunikacie, cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września i obejmą stawki w wysokości 15, 25 oraz 50 procent dla 700 produktów importowanych zza południowej granicy.

Stawka 50 procent obejmie kluczowe sektory, takie jak stal, aluminium, meble i odzież; cła w wysokości 25 procent dotkną serów, sprzętu AGD i niektórych owoców morza, natomiast stawka 15 procent zostanie nałożona na elektronikę i narzędzia.

W zakresie wsparcia finansowego dla poszkodowanych pracowników i gałęzi gospodarki Kanada ogłosiła pakiet środków o wartości 7,5 miliarda dolarów kanadyjskich, który obejmuje m.in. pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, mechanizm finansowania przepływów pieniężnych firm oraz wsparcie dla pracowników narażonych na negatywne skutki nowych ceł.

W sobotę weszły w życie nowe, 50-procentowe cła prezydenta Donalda Trumpa na kanadyjski import o wartości 20 miliardów dolarów, po tym jak zakończyły się fiaskiem rozmowy obu krajów mające na celu uniknięcie tych restrykcji.

Nowe cła wprowadzane w ramach odwetu oznaczają pogorszenie relacji kanadyjsko-amerykańskich do najniższego poziomu.