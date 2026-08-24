Donald Trump eskaluje wojnę handlową z Kanadą. Prezydent USA zapowiedział 50-proc. cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tego

kraju.

Donald Trump powtórzył na Truth Social swoje twierdzenie, że Kanada rzekomo od lat okrada Stany Zjednoczone. Stwierdził, że kanadyjskie cła na amerykańskie produkty rolne zrujnowały życie farmerom i doprowadziły do sześćdziesięciomiliardowego deficytu w handlu między oboma krajami.

Dodał, że to Ottawa potrzebuje Waszyngtonu, a nie odwrotnie, bo Kanadyjczycy prowadzą 90 procent wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.

Informacyjna AgencjAmerykańsko-kanadyjskie negocjacje handlowe zostały zerwane po tym jak administracja Donalda Trumpa w ostatniej chwili przedstawiła Kanadyjczykom listę daleko idących żądań. Premier Kanady nazwał działania Amerykanów nieuczciwymi. Dziennik Wall Street Journal ocenił nową wojnę handlową Trumpa mianem „najgłupszej”.