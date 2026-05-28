Zamieszanie wokół rozporządzenia zwiększającego strefę ochronną zwierząt łownych w otulinie Parku Narodowego Ujście Warty.

Sprzeciw wobec decyzji wyraziły samorządy Witnicy i Słońska – gmin, które znajdą się w strefie. W uzasadnieniu uchwał czytamy między innymi, że rozszerzenie terenu ochrony spowoduje ograniczenie możliwości rozwoju gospodarczego gminy w zakresie działalności rolniczej, turystycznej i inwestycyjno-przemysłowej.

Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski dementuje te informacje:

Gminy w swoich stanowiskach przywołują również zwiększone ryzyko rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych takich jak szop pracz.

Marek Pogorzelski mówi, że te kwestie regulują akty prawne wyższego rzędu:

Rozporządzenie zacznie obowiązywać w czerwcu.

KOMENTARZ:

Negatywne stanowisko w sprawie rozszerzenia strefy ochronnej przyjęli również radni Sejmiku Województwa Lubuskiego. Wskazują w nim brak konsultacji z lokalnymi samorządami i faktycznie, być może gdyby ministerstwo podczas spotkań z samorządowcami i mieszkańcami wyjaśniło na czym polega nowa regulacja, nie byłoby takiego zamieszania. Z drugiej strony, kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień. Na sesji sejmiku byli przyrodnicy chcący zabrać głos w tej sprawie. Niestety nie dano im takiej możliwości.