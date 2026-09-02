Wybrano skład członków nowej Rady Naukowej Parku Narodowego Ujście Warty. Przewodniczącym Rady został dr hab. Piotr Zduniak, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ornitolog od lat związany z Parkiem.

– Rada to dla nas ważny organ. Przede wszystkim wspiera dyrektora parku w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących ochrony przyrody – informuje Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora.

Rada opiniuje plany ochrony i programy badawcze, ocenia stan zasobów przyrodniczych oraz skuteczność prowadzonych działań ochronnych.