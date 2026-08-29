W Parku Narodowym Ujście Warty ruch, jak na dworcu kolejowym. Część ptaków zbiera się do odlotu w cieplejsze rejony świata, niektóre już poleciały. Jeszcze inne przygotowują się na chłodniejsze dni, które spędzą w ujściu Warty do Odry.

– Wkrótce pojawią się natomiast gatunki ptaków, które przylatują do nas z chłodniejszych stref klimatycznych – mówi Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora Parku.

Dyrektor Jolanta Gaczyńska podkreśla, że w zachowaniu ptaków widać ocieplenie klimatu. Niektóre gatunki zostają u nas na zimę mimo, że dotychczas migrowały np. na południe Europy.