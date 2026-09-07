Policjanci z Iłowej zatrzymali 25-latka, który przyjechał autem do komisariatu na przesłuchanie, mimo że miał trzy aktywne zakazy kierowania. Do tego był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Po tej wizycie na komisariacie nie wrócił już do domu, lecz po przesłuchaniu został odwieziony do zakładu karnego.

To jednak nie koniec jego problemów, gdyż teraz odpowie również za kierowanie pojazdem mimo sądowych zakazów, a to przestępstwo zagrożone karą nawet do pięciu lat więzienia.

25-latek został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Mimo wielu wolnych miejsc parkingowych przy komisariacie, postanowił zostawić auto kawałek dalej, przy jednym ze sklepów.

Zauważyli to będący w okolicy policjanci i szybko okazało się, że młody człowiek w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę.