Lubuscy funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przeprowadzili kontrolę na bazarze w Słubicach. Kontrola była prowadzona pod kątem nielegalnego obrotu odzieżą.

Znaleziono prawie 250 sztuk odzieży z podrobionymi znakami firmowymi znanych marek. To kurtki, koszulki, spodnie, ale też torebki, okulary, oraz paski. Potwierdzono, że zatrzymany towar został nielegalnie oznaczony znakami towarowymi podlegającymi ochronie praw własności intelektualnej.

Szacunkowa wartość oryginalnych odpowiedników tego towaru to prawie 1 mln zł. Towar został zabezpieczony. Handlarzowi grozi teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.