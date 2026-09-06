Ponad 46 tysięcy złotych straciła kobieta, która po raz drugi padła ofiarą oszustów. Do zielonogórskiej policji zgłosiła się po tym, jak uwierzyła fałszywemu doradcy finansowemu, że odzyska pieniądze stracone podczas wcześniejszej inwestycji.

Kilka miesięcy wcześniej kobieta zainwestowała przez internet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kiedy chciała wypłacić pieniądze, kontakt z rzekomym doradcą się urwał, a środków nie odzyskała.

Po pewnym czasie oszuści ponownie się z nią skontaktowali. Przekonywali, że wcześniejsze pieniądze nadal są inwestowane i tym razem będzie mogła je odzyskać. Musiała tylko wpłacić kolejne środki. Kobieta uwierzyła i w kilku przelewach przekazała oszustom ponad 46 tysięcy złotych.

Policja przypomina, żeby nie ufać telefonicznym doradcom obiecującym szybki zysk i zawsze weryfikować tego typu oferty.