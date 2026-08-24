Żarski magistrat opracował dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę ulicy Krótkiej i Paderewskiego. Ratusz otrzymał już wszystkie wymagane zgody na rozpoczęcie prac. Koszt projektu to blisko 150 tysięcy złotych.

Zgodnie z kosztorysem sama inwestycja ma opiewać na około 16 milionów złotych. Jak zaznacza burmistrz Edyta Gajda urząd rozpoczyna prace nad otrzymaniem dofinansowania, aby móc wykonać przebudowę dróg:

Dodajmy, że na zaawansowanym etapie jest także przebudowa ulicy Huculskiej i Dolnośląskiej.