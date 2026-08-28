Na co dzień można ich spotkać patrolujących żarskie ulice w patrolach pieszych i zmotoryzowanych. Rowerami docierają w mniej dostępne zakątki miasta, aby kontrolować porządek. Dziś miejscy strażnicy z Żar obchodzili swoje święto.

Z tej okazji w sali konferencyjnej ratusza zorganizowano uroczysty apel, podczas którego samorządowcy wraz z mieszkańcami i przedstawicielami innych formacji mundurowych podziękowali im za służbę. Była to także okazja do wręczenia medali, listów gratulacyjnych oraz awansów na kolejne stopnie służbowe. Główni bohaterowie wydarzenia podkreślają, że służba w Straży Miejskiej to wyróżnienie, ale przede wszystkim zobowiązanie:

Dodajmy, że w strukturach żarskiej Straży Miejskiej służy 12 strażników, 2 operatorów monitoringu wizyjnego oraz 3 pracowników referatu zarządzania kryzysowego.