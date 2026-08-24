Dobiega końca etap zgłaszania projektów do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego w Żaganiu. Mieszkańcy maja ostatni tydzień na przedstawienie swoich propozycji zadań. Do rozdysponowania jest 630 tysięcy złotych.

Maksymalna wartość jednego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych. Zastępca burmistrza zachęca do aktywności i uczestniczenia w tym, co będzie się działo w mieście. – Wszystkie zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym do połowy września – zaznacza Barbara Starczewska:

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 listopada.