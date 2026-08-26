Żarski magistrat przekazał wykonawcy teren inwestycji obejmującej odbudowę zamku Dewinów-Bibersteinów. Zabytkowy obiekt będzie pełnić funkcję Centrum Kultury i Tradycji. Samorząd otrzymał na realizację prac dofinansowanie w wysokości 44 milionów złotych.

Zadanie obejmuje adaptację obiektu do współczesnych potrzeb z jednoczesnym zachowaniem charakteru budowli. Burmistrz Edyta Gajda podkreśla, że to przełomowa chwila związana z ochroną i wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego. – Będzie tu przestrzeń na działania edukacyjne, społeczne i kulturalne – zaznacza włodarz miasta:

Koniec prac to październik 2028 roku.