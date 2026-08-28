W sali konferencyjnej żarskiego ratusza zorganizowano dziś apel z okazji święta Straży Miejskiej. Podczas uroczystego spotkania funkcjonariuszom podziękowano za służbę na rzecz społeczeństwa. Były też wyróżnienia i medale.

W przeddzień przypadającego w kalendarzu święta Strażnika Gminnego i Miejskiego w siedzibie urzędu burmistrz wraz z miejską radą wręczyła mundurowym listy gratulacyjne. Były także odznaczenia i awanse:

Sami strażnicy miejscy podkreślają, że służba w tej formacji jest zobowiązaniem. – Tutaj nie ma takiego samego dnia – zaznaczają świętujący:

Dodajmy, że w strukturach żarskiej Straży Miejskiej służy 12 strażników, 2 operatorów monitoringu wizyjnego oraz 3 pracowników referatu zarządzania kryzysowego.