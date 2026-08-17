Ostatnie opady deszczu tylko nieznacznie poprawiły sytuację pożarową w Zielonej Górze i okolicy – ocenia straż pożarna. O wysokim zagrożeniu mówił dzisiaj na antenie Radia Zielona Góra młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak.

W tym sezonie letnim strażacy częściej wyjeżdżali do zgłoszeń fałszywych – zaznaczał rzecznik lubuskiej straży pożarnej:

Pożary w tym roku stanowią największą grupę wyjazdów zielonogórskich strażaków. W okresie letnim w samej Zielonej Górze było ich blisko 70:

Straż pożarna przypomina, że na terenach leśnych nie można używać otwartego ognia, a także wjeżdżać do lasu pojazdami silnikowymi. Arkadiusz Kaniak był gościem Rozmowy o 9.00.

Wysłuchaj całej rozmowy: mł.bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskiej straży pożarnej