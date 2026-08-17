Jak reagować na gwałtowne zjawiska pogodowe?

Burze, nawałnice, silny wiatr, upały i gwałtowne zmiany pogody – współczesne zjawiska meteorologiczne mogą w krótkim czasie stworzyć poważne zagrożenie dla mieszkańców. Jak się na nie przygotować i jak powinni reagować odpowiedzialni za bezpieczeństwo?

W najnowszym wydaniu „Planu B” zajrzymy do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie, gdzie odbyło się szkolenie dla pracowników zarządzania kryzysowego z powiatów i gmin. Naszym gościem będzie synoptyk z IMGW. Porozmawiamy o tym, po co organizowane są takie szkolenia i jakie zagrożenia niosą współczesne zjawiska pogodowe.

Zapowiemy również kolejną edycję Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej oraz wrócimy do obchodów Święta Wojska Polskiego.

Zaprasza Krzysztof Matusiak