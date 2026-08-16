Gorzowski stypendysta nakręcił pełnometrażowy thriller. Premiera we wrześniu.

Adrian Michalski, tegoroczny stypendysta artystyczny miasta, zrealizował pełnometrażowy, niezależny thriller sensacyjny „Hedera helix”. Film powstał w amatorskich warunkach, zdjęcia kręcone były w ubiegłym roku w Gorzowie m.in.: w murach II liceum przy ul. Przemysłowej. W produkcji, obok amatorów, wystąpili aktorzy Teatru im. J. Osterwy: Anna Łaniewska i Cezary Żołyński. Skąd wziął się pomysł na film opowiada nam Adrian Michalski:

Film trwa niemal 2,5 godziny. Premierę zaplanowano na początek września:

Premiera odbędzie się 5 września o godz. 11:00 w jednym z gorzowskich multipleksów. Wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują internetowe zapisy. Rejestracja już ruszyła. Link do krótkiej zapowiedzi filmu i formularza zapisów znajdziecie TUTAJ