Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital – poinformował w piątek (14 sierpnia) rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Jak informowały lokalne media, w wyniku pożaru w Chorwacji ponad tysiąc osób zostało ewakuowanych w wyniku pożaru, który w piątek (14 sierpnia) dotarł do popularnego turystycznego kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji.

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Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji

Czterech polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital

– przekazał dziennikarzom rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Jak dodał, polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i organizację powrotu do kraju.

Apelujemy do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz

– dodał Wewiór.

Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 st. C. Rekordowe temperatury odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie, około 30 km od Lokvy Rogoznicy.

Według Chorwackiego Związku Straży Pożarnej (HVZ) od początku roku odnotowano około 3900 pożarów lasów, które zniszczyły prawie 10 000 hektarów. Stanowi to wzrost o 75 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2025 r.