To nie był zupełnie spokojny weekend na drogach – tak zielonogórska policja podsumowuje ostatnie dni. Od piątku do niedzieli na trasach porządku pilnowało więcej patroli policyjnych.

Mundurowi zatrzymali 10 kierujących pod wpływem alkoholu oraz 9 praw jazdy. Mówi Katarzyna Świerkowska-Teska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego zielonogórskiej policji:

W ręce zielonogórskiej policji wpadło też 2 kierowców pod wpływem narkotyków: jeden po zażyciu amfetaminy, a drugi kokainy. Podczas trzydniowych działań funkcjonariusze w całym regionie lubuskim zatrzymali 23 kierowców prowadzących w stanie nietrzeźwości, a także 16 kierujących, którzy wsiedli za kierownicę pojazdu pomimo braku uprawnień lub obowiązujących zakazów sądowych.