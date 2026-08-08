„Mały gest – wielkie znaczenie” – to hasło akcji młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Janczewo. Strażacka młodzież zbiera puszki i butelki plastikowe na rozwój drużyny.
Za pozyskane w ten sposób pieniądze kupiony zostanie sprzęt i mundury. Młodzież będzie mogła się także więcej szkolić, by później skuteczniej nieść pomoc. Oto fragment klipu, który przygotowali:
Młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP Janczewo ma swój profil na Facebooku.
Polecamy
Wsparcie KOWR dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Sprzęt ratowniczo-gaśniczy, hełmy, ubrania, a nawet pojazdy terenowe - Ochotnicze Straże Pożarne z regionu będą mogły zakupić ważne dla bezpieczeństwa...Czytaj więcejDetails