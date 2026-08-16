XVIII-wieczna wieża winiarska z Budachowa, znajdująca się dziś na terenie skansenu w Zielonej Górze-Ochli, przejdzie prace konserwatorskie. Muzeum Etnograficzne otrzymało na ten cel 192 tysiące złotych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Drewniany obiekt jest obecnie częściowo niedostępny dla zwiedzających ze względu na jego stan techniczny. Zaplanowane prace mają wzmocnić konstrukcję wieży i zabezpieczyć ją przed dalszym niszczeniem.

Zabytek przypomina o winiarskich tradycjach regionu. W Budachowie był częścią zabudowań dworskich i służył przy sadzie oraz winnicy. Po przeniesieniu do Ochli urządzono w nim wystawę poświęconą winiarstwu oraz warsztat bednarski. W sąsiedztwie znajduje się również winnica.

Cała inwestycja będzie kosztować ponad 387 tysięcy złotych. To kolejny projekt w skansenie realizowany dzięki wsparciu ministerstwa. W 2024 roku muzeum otrzymało 236 tysięcy złotych na modernizację zabytkowego młyna wodnego.