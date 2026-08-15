Za tydzień w Sławie, czyli 22 sierpnia, odbędzie się muzyczne pożegnanie wakacji. Nad Jeziorem Sławskim wystąpi kilka zespołów disco. Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.
Gwiazdą wieczoru będzie Czadoman.
Za tydzień w Sławie, czyli 22 sierpnia, odbędzie się muzyczne pożegnanie wakacji. Nad Jeziorem Sławskim wystąpi kilka zespołów disco. Tomasz Krzymiński, dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku.
Gwiazdą wieczoru będzie Czadoman.
76 - letnia zginęła, a pięcioro osób straciło dach nad głową, w wyniki pożaru domu wielorodzinnego w Przybyszowie. W budynku...
W Sławie powstanie centrum ratownictwa. Swoją siedzibę znajdzie tam między innymi straż pożarna, która teraz ma siedzibę w centrum miasta...
Tłumy wypoczywających nad Jeziorem Sławskim. Nie ma się czemu dziwić, to przecież czas wakacji i urlopów, ale powodem jest także...
Za kilka miesięcy rozpocznie się budowa drugiego etapu obwodnicy Sławy. Powstanie droga o długości ponad pięciu kilometrów z oświetleniem i...
Tłumy wypoczywających nad Jeziorem Sławskim. To przecież czas wakacji i urlopów, ale powodem jest także czysta woda i doskonała pogoda....
Lubuskie samorządy mają problemy ze znalezieniem ratowników WOPR do pracy na kąpieliskach. Dobra sytuacja jest jednak w powiecie wschowskim, gdzie...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra